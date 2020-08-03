Задолженность по ипотеке к 1 июля выросла на 13,8%

https://static.news.ru/photo/a8923c84-d5b0-11ea-83c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долги россиян по ипотечным кредитам на начало июля увеличились до 8,2 трлн рублей. Таким образом, ипотечная задолженность в РФ выросла в годовом выражении на 13,8%. Об этом сообщается в материалах Центробанка.

Задолженность по ипотечному жилищному кредитованию (ИЖК) с учётом приобретённых прав требования на 1 июля 2020 года составила 8,2 трлн рублей, увеличившись за месяц на 93,9 млрд рублей, а за год — на 13,8%. Доля просроченной задолженности по ИЖК сохраняется на уровне 0,9%, — отмечает Банк России.

Кроме того, согласно данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях в РФ за июнь выросла на 0,1 процентного пункта и составила 7,5%.

Отмечается также, что в июне российские банки выдали 116,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 276,1 млрд рублей. Объем ИЖК вырос на 38,9% к маю и на 28,5% к июню 2019 года.

При этом в течение июня российские банки выдали более 109 тысяч жилищных займов на общую сумму 258,1 млрд рублей. Количество кредитов превысило показатели июня 2019 года на 22%, а объём — на 28%. По сравнению с маем число займов выросло на 37%, а общий объём — на 39%, сообщили в пресс-службе ОКБ.

Ипотечный рост в начале лета позволил выправить итоговые показатели второго квартала, которые оказались лучше аналогичного периода прошлого года на 3% по количеству кредитов и на 7% по объёму.

Однако значительное расширение программ субсидирования за пределами «антикризиса» рискует стать своеобразной пирамидой для российского бюджета. Кроме того, субсидирование ипотеки в России может быть чревато «надуванием пузыря» среди людей, которые недостаточно платёжеспособны для того, чтобы ответственно брать кредит на жильё. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Таким образом, он оценил льготную программу ипотеки, запущенную в мае.

Как писал NEWS.ru, 3 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. По его словам, это поможет вовлечь в программу тех заёмщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года.