Власти России могут ввести маркировку алкоголя

https://static.news.ru/photo/3c1b496a-f2a2-11ea-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпромторг России предложил распространить маркировку продукции на рынок спиртных напитков, начиная с пива, а потом увеличить охват соответствующего закона, рассказал руководитель ведомства Денис Мантуров во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки. Просим также поддержать эту инициативу, — цитирует чиновника РИА Новости.

Подобные инициативы предполагают снижение доли нелегальной продукции в России, для чего к 2024 году планируется разработать системы сплошной маркировки и прослеживаемости товара. На данный момент специальные метки наносятся на меховые и табачные изделия, а также на медикаменты. Мантуров отметил, что с 2021 года маркировка питьевой воды может стать обязательной.

С декабря 2019 года в России стартовала обязательная маркировка целого ряда товаров — фотоаппаратов, парфюма, автомобильных шин и покрышек, а также некоторых изделий лёгкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.

Ранее сообщалось, что правительство России может начать с 1 октября 2020 года эксперимент по маркировке табачных изделий, потребляемых с применением устройств для нагревания табака, а также курительных смесей для кальяна, не содержащих табак. Соответствующий проект постановления кабмина представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как уточняется, участие в эксперименте будет осуществляться добровольно, писал NEWS.ru.