Власти не будут субсидировать продажи электромобилей

На развитие электротранспортной отрасли до 2024 года выделят почти 50 млрд рублей, но эти деньги пойдут на софинансирование строительства зарядных станций и производств машин и батарей, а не на поощрение потребителей, следует из рабочей версии федерального проекта развития электротранспорта. Об этом пишет «Коммерсант».

Общий бюджет проекта развития электротранспорта до 2024 года оценивается в 121,2 млрд руб., до 2030 года — в 591,2 млрд руб. До 2024 года в рамках проекта планируется привлечь 9,6 млрд руб. из федерального бюджета и ещё 38 млрд рублей — из Фонда национального благосостояния, говорится в рабочей версии паспорта федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».

8,1 млрд руб. бюджетных средств пойдут на софинансирование затрат по созданию «быстрых» зарядных станций, ещё 1,5 млрд руб. — на испытательную базу для проектирования электромобилей. Средства ФНБ направят на софинансирование производств компонентов для электротранспорта и водородных топливных элементов. При этом поддержка спроса на электромобили в проекте не предусмотрена.

По новой оценке, на льготные лизинг и кредитование необходимо 14,9 млрд руб. до 2024 года (110,9 млрд руб. до 2030 года). В проекте паспорта указано, что эти деньги планируется собрать за счёт повышения утильсбора. В этом случае скидки по кредитам и лизингу оплатят покупатели импортируемых или низко локализованных электромобилей. Другим источником станет ввозная пошлина, которая также приведёт к подорожанию электромобилей.

В отрасли отмечают, что подход к стимулированию спроса изначально неверен: лизинг и кредитование стимулируют спрос, когда речь идёт об общепринятом транспорте, а на начальном этапе нужны более масштабные меры поддержки. Сейчас рынок электромобилей в РФ почти отсутствует (0,1% от общих продаж в 2020 году) и покупателям необходимы меры, позволяющие уравнять стоимость покупки электромобиля и обычного автомобиля. В других странах покупателям предлагались масштабные субсидии и налоговые вычеты, представители коммерческого автотранспорта также заявляют, что могли бы перейти на электротранспорт при наличии субсидий. Однако о предоставлении каких-либо субсидий речь пока не идёт.

Ранее сообщалось, что жители России смогут рассчитывать на скидку в 25% при приобретении локализованных электромобилей. Об этом сообщалось на сайте Минэкономразвития. Также сообщалось, что к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысячи «быстрых» зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч. По оценкам рабочей группы, реализация концепции приведёт к созданию не менее 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест к 2030 году.