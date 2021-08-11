Власти не будут субсидировать продажи электромобилей

На развитие электротранспортной отрасли до 2024 года выделят почти 50 млрд рублей, но эти деньги пойдут на софинансирование строительства зарядных станций и производств машин и батарей, а не на поощрение потребителей, следует из рабочей версии федерального проекта развития электротранспорта. Об этом пишет «Коммерсант».
Общий бюджет проекта развития электротранспорта до 2024 года
8,1 млрд руб. бюджетных средств пойдут на софинансирование затрат по созданию «быстрых» зарядных станций, ещё 1,5 млрд руб. — на испытательную базу для проектирования электромобилей. Средства ФНБ направят на софинансирование производств компонентов для электротранспорта и водородных топливных элементов. При этом поддержка спроса на электромобили в проекте не предусмотрена.
По новой оценке, на льготные лизинг и кредитование необходимо 14,9 млрд руб. до 2024 года (110,9 млрд руб. до 2030 года). В проекте паспорта указано, что эти деньги планируется собрать за счёт повышения утильсбора. В этом случае скидки по кредитам и лизингу оплатят покупатели импортируемых или низко локализованных электромобилей. Другим источником станет ввозная пошлина, которая также приведёт к подорожанию электромобилей.
В отрасли отмечают, что подход к стимулированию спроса изначально неверен: лизинг и кредитование стимулируют спрос, когда речь идёт об общепринятом транспорте, а на начальном этапе нужны более масштабные меры поддержки. Сейчас рынок электромобилей в РФ почти отсутствует (0,1% от общих продаж в 2020 году) и покупателям необходимы меры, позволяющие уравнять стоимость покупки электромобиля и обычного автомобиля. В других странах покупателям предлагались масштабные субсидии и налоговые вычеты, представители коммерческого автотранспорта также заявляют, что могли бы перейти на электротранспорт при наличии субсидий. Однако о предоставлении каких-либо субсидий речь пока не идёт.
Ранее сообщалось, что жители России смогут рассчитывать на скидку в 25% при приобретении локализованных электромобилей. Об этом сообщалось на сайте Минэкономразвития. Также сообщалось, что к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысячи «быстрых» зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч. По оценкам рабочей группы, реализация концепции приведёт к созданию не менее 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест к 2030 году.