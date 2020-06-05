Вице-президент «Лукойла» призвал ЦБ радикально понизить базовую ставку

https://static.news.ru/photo/bc859632-a734-11ea-be00-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Базовую ставку Центробанка РФ нужно снизить самым радикальным образом для восстановления потребительского спроса в российской экономике.

Об этом в интервью радиостанции «Коммерсант FM» заявил вице-президент компании «Лукойл» и совладелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Леонид Федун. Падение потребительского спроса он посчитал основной проблемой из тех, что вызвала пандемия коронавируса. По мнению Федуна, восстановление спроса — это задача, которую власти России недооценивают.

Основное, на мой взгляд, что необходимо сделать, так это радикально снизить базовую ставку ЦБ. Сегодня население должно, по разным оценкам, больше 12 трлн рублей, и легко посчитать, что снижение хотя бы одного базового пункта этой задолженности освобождает для потребления примерно 100-150 млрд рублей, — заявил Федун.

Текущий показатель базовой процентной ставки не вполне отвечает существующим экономическим реалиями, отметил вице-президент «Лукойла». При этом Федун оговорился, что Центробанк двигается в правильном направлении в этом вопросе.

В марте, как передавал NEWS.ru, осторожную политику ЦБ РФ в вопросе снижения базовой процентной ставки раскритиковал предприниматель Олег Дерипаска.