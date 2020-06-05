Вице-президент «Лукойла» призвал ЦБ радикально понизить базовую ставку

Базовую ставку Центробанка РФ нужно снизить самым радикальным образом для восстановления потребительского спроса в российской экономике.
Об этом в интервью радиостанции «Коммерсант FM»
Основное, на мой взгляд, что необходимо сделать, так это радикально снизить базовую ставку ЦБ. Сегодня население должно, по разным оценкам, больше 12 трлн рублей, и легко посчитать, что снижение хотя бы одного базового пункта этой задолженности освобождает для потребления примерно 100-150 млрд рублей, — заявил Федун.
Текущий показатель базовой процентной ставки не вполне отвечает существующим экономическим реалиями, отметил вице-президент «Лукойла». При этом Федун оговорился, что Центробанк двигается в правильном направлении в этом вопросе.
В марте, как передавал NEWS.ru, осторожную политику ЦБ РФ в вопросе снижения базовой процентной ставки раскритиковал предприниматель Олег Дерипаска.
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