https://static.news.ru/photo/4bc519d8-c99d-11e9-8a82-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт VRT-500 Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Вертолёты России» и «Яндекс.Такси» заключили на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о развитии системы аэротакси. Производитель летательных аппаратов уточнил, что для перевозок пассажиров могут использовать вертолёт VRT-500.

Опытный образец машины представили во время выставки МАКС-2019, пишет ТАСС .

Также «Вертолёты России» разрабатывают принципиально новую машину. При её создании объединят все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолётного завода.

Ранее News.ru сообщал, что новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2019. Он предназначен для корпоративных и ВИП-перевозок. Салон машины создали специалисты «Вертолётов России» и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, который является разработчиком кабриолета Aurus.