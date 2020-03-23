Средняя стоимость валидола (10 таблеток по 60 мг) в столице за год увеличилась в два раза. Если в феврале 2019 года продукт можно было приобрести за 20 рублей, то в аналогичном периоде 2020 года цена выросла до 39 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.
Между тем средняя стоимость препарата в России за год увеличилась на 28% и составила 34 рубля. В Оренбургской области цена на товар и вовсе подскочила в три раза — с 13 до 37 рублей.
Самый дорогой валидол продаётся в Ненецком автономном округе (50), Якутии (48), Новосибирской области (42) и Хабаровском крае (42). Наиболее дешёвый продукт в феврале предлагали продавцы в Магаданской области. Там его средняя стоимость составляла 13 рублей. Вместе с тем наиболее доступная цена на валидол отмечалась в Дагестане (23), Саратовской области (24) и Карелии (24).
Как ранее писал NEWS.ru, правительство рассматривает план, согласно которому в России с 27 марта разрешат дистанционную продажу лекарственных средств. Это позволит обеспечить население препаратами, продающимися без рецепта, и другими медицинскими изделиями. Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития назначены ответственными.
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