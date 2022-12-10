В Японии обнаружили выгоду для России из-за нефтяных санкций Nihon Keizai: рост спроса на энергоресурсы из-за санкций усилит зависимость Азии от России

Фото: Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

Спровоцированный антироссийскими санкциями рост спроса на энергоносители в перспективе способен увеличить зависимость развивающихся стран от Москвы. К такому выводу пришли авторы статьи для японского издания Nihon Keizai.

Они, в частности, отметили, что рост глобальных поставок энергоносителей ожидается после 2027 года, тогда спрос превысит предложение. В ходе этого процесса увеличится и количество развивающихся стран, которые начнут активное сближение с Москвой и Пекином.

В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного, — резюмируют авторы издания.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении российского сырья вступили в силу 5 декабря. В частности, ЕС прекратил прием нефти из РФ, перевозимой по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и также Евросоюз ввели ограничение цен на такую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя установление странами Запада потолка цен на российскую нефть, заявил, что Россия не будет продавать нефть на условиях, отличных от рыночных. По его словам, Москва не изменит свою позицию, даже если придется сократить добычу сырья.

В свою очередь ведущий эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что введение потолка цен на российскую нефть плохо скажется на украинском рынке горючего. По его словам, возможен и дефицит, и космические цены.