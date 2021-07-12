В США предъявили требования к РФ из-за газового кризиса в Европе

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что предлагаемый новый подход к налогообложению прибыли затронет только несколько компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Чиновник отметил, что в их числе не окажется банков, сообщает РИА Новости.

По словам министра, в предложенном законопроекте повышение налогообложения касается компаний из разных секторов экономики. Никакой дифференциации нет, и здесь зависит просто от объёма дивидендов к уровню капитала. У нас единый...