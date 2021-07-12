В США предъявили требования к РФ из-за газового кризиса в Европе

Россия должна увеличить поставки газа через Украину. С таким требованием на фоне топливного кризиса в Европе выступил представитель Госдепа США Амос Хохштейн, сообщает Bloomberg.
Эксперт в области энергетики
В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину, — подчеркнул представитель Госдепа.
Он добавил, что Москва своими действиями пытается ускорить запуск «Северного потока — 2».
Ранее стало известно, что дефицит российского газа в Европе может привести к нехватке ресурсов в некоторых регионах для отопления, заявил Амос Хохштейн. По его словам, в этом случае голубое топливо придётся распределять по квотам. Он также назвал необъяснимо низкими поставки из России, как по сравнению с предыдущими годами, так и относительно её возможностей.