В России введут обязательную маркировку воды для детей

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Минпромторг сообщил о введении обязательной маркировки воды для детей. Упаковки с водой для детского питания будут маркироваться с 1 марта 2023 года, пишут «Известия».

Такую меру ведомство объясняет злоупотреблением некоторых производителей.

Мы видим сейчас, когда и пятилитровые канистры с надписью «детская вода» находятся в реализации. Но лабораторные исследования показывают, что там никакой детской воды не содержится, — пояснила изданию директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.

Для производства детской воды существуют повышенные требования. Существующая ситуация создает неравные условия между производителями, которые маркируют воду, и теми, которые продают простую питьевую воду под видом детской без маркировки. У последних поставщиков образуется боле выгодное ценовое предложение. Их вода дешевле, поэтому люди выбирают немаркированную продукцию, поясняют участники рынка.

Таким образом нечестные поставщики обманывают и потребителей, и законодательство. И пока на рынке есть «коридор» для продажи немаркированной воды, проблема не решится.

Благодаря цифровой маркировке каждый покупатель сможет убедиться в легальном происхождении товара. Система также позволяет сопоставлять данные с информацией Роснедр об объемах добычи воды на конкретных скважинах и пресекать поставки поддельной воды и перерасход ресурсов.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2023 года начнут маркировать товары лёгкой промышленности. Под маркировку попадут спортивные костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, куртки, пальто, плащи, ветровки и продукция из искусственного меха.