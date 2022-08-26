Одежду начнут маркировать в России в июне 2023 года

Фото: Richard B. Levine/imago-images.de/Global Look Press

В России с 1 июня 2023 года начнут маркировать товары лёгкой промышленности. Под маркировку попадут спортивные костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, куртки, пальто, плащи, ветровки и продукция из искусственного меха, пишут «Известия».

Соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг. Причиной введения маркировки ведомство называет незаконный оборот продукции лёгкой промышленности. Например, импортёры ввозят натуральный мех под видом искусственного.

Маркировку одежды поддержал Российский союз производителей одежды, Ассоциация компаний розничной торговли, Lamoda, «Спортмастер» и «Снежная королева». На данный момент под маркировку попадают только шубы и обувь, метки позволяют покупателям отличить оригинал от подделки.

По мнению экспертов, маркировка уже зарекомендовала себя как удобный для потребителя инструмент, который позволяет выбрать качественную и оригинальную продукцию. Для того, чтобы убедиться в оригинальности вещи, нужно всего лишь отсканировать QR-код и станет понятно, фирменная ли это вещь или подделка.

Между тем значительная часть товаров сейчас находится вне маркировки и их подделывают чаще всего.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2023 года в России хотят ввести обязательную маркировку БАД. С 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация в информационной системе маркировки «Честный знак», а спустя месяц — маркировка БАД к пище.