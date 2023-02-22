В России смягчат наказание за экономические преступления: как это будет Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о декриминализации ряда экономических преступлений

Фото: Shutterstock

Кабмин по поручению президента внес в парламент законопроект о декриминализации четырех экономических преступлений. Правда, пока речь идет только о неуплате налогов и страховых взносов. Тем не менее эксперты приветствуют нововведение и ждут новых инициатив по защите бизнеса.

Как появился законопроект

21 февраля президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию предложил декриминализировать ответственность за часть экономических преступлений.

Конечно, государство должно контролировать, что в [экономической] сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже не к чему. Необходимо активнее двигаться к декриминализации. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу, — сказал Путин.

Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой о дополнительных мерах, которые ускорили бы деофшоризацию экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен работать в российской юрисдикции.

Максимальные сроки станут меньше

Внесенный сегодня правительством законопроект сокращает максимальные сроки за ряд преступлений, совершенных в особо крупном размере. Например, за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и неисполнение обязанностей налогового агента (работодателя, выплачивающего налоги за сотрудников, ст. 199.1 УК РФ) предельный срок тюрьмы хотят сократить с шести до пяти лет.

За сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ) наказание намерены смягчить с семи до пяти лет. Уклонение от уплаты страховых взносов (ст. 199.4 УК РФ), по задумке правительства, будет караться максимум тремя годами, а не четырьмя, как сейчас.

Таким образом ряд преступлений из категории тяжких переведут в категории средней тяжести (по ним дают до пяти лет лишения свободы), а последнее — из средней тяжести в категорию небольшой тяжести.

Фото: Shutterstock

Как будут прекращать уголовные дела

Новым основанием для прекращения уголовного дела или отказа в его возбуждении станет уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней, а также штрафов в соответствии со страховым и налоговым законодательством.

И представители территориальных органов Социального фонда России должны будут оперативно информировать следователей о внесении страховых платежей.

Отметим, что законопроект только внесен и для вступления в силу должен пройти три чтения в Госдуме (в ходе которых в него могут внести поправки), а также одобрение Совета Федерации и получить подпись президента.

Помогут ли новые меры бизнесу

Адвокат, партнер коллегии адвокатов «ДЕ-ЮРЕ» Антон Пуляев:

Самое главное, что перевод налоговых преступлений в категорию небольшой и средней тяжести автоматически сократит сроки давности привлечения к ответственности до двух лет и шести лет соответственно. Кроме того, следователь получив на стадии на доследственной проверки доказательство погашения задолженности, будет обязан отказать в возбуждении уголовного дела. Все эти обстоятельства, безусловно, должны привести к уменьшению количества приговоров по налоговым преступлениям.

Адвокат, старший партнер Criminal Defense Firm Алексей Касаткин: