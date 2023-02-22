Кабмин по поручению президента внес в парламент законопроект о декриминализации четырех экономических преступлений. Правда, пока речь идет только о неуплате налогов и страховых взносов. Тем не менее эксперты приветствуют нововведение и ждут новых инициатив по защите бизнеса.
Как появился законопроект
21 февраля президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию предложил декриминализировать ответственность за часть экономических преступлений.
Конечно, государство должно контролировать, что в [экономической] сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже не к чему. Необходимо активнее двигаться к декриминализации. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу, — сказал Путин.
Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой о дополнительных мерах, которые ускорили бы деофшоризацию экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен работать в российской юрисдикции.
Максимальные сроки станут меньше
Внесенный сегодня правительством законопроект сокращает максимальные сроки за ряд преступлений, совершенных в особо крупном размере. Например, за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и неисполнение обязанностей налогового агента (работодателя, выплачивающего налоги за сотрудников, ст. 199.1 УК РФ) предельный срок тюрьмы хотят сократить с шести до пяти лет.
За сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ) наказание намерены смягчить с семи до пяти лет. Уклонение от уплаты страховых взносов (ст. 199.4 УК РФ), по задумке правительства, будет караться максимум тремя годами, а не четырьмя, как сейчас.
Таким образом ряд преступлений из категории тяжких переведут в категории средней тяжести (по ним дают до пяти лет лишения свободы), а последнее — из средней тяжести в категорию небольшой тяжести.
Как будут прекращать уголовные дела
Новым основанием для прекращения уголовного дела или отказа в его возбуждении станет уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней, а также штрафов в соответствии со страховым и налоговым законодательством.
И представители территориальных органов Социального фонда России должны будут оперативно информировать следователей о внесении страховых платежей.
Отметим, что законопроект только внесен и для вступления в силу должен пройти три чтения в Госдуме (в ходе которых в него могут внести поправки), а также одобрение Совета Федерации и получить подпись президента.
Помогут ли новые меры бизнесу
Адвокат, партнер коллегии адвокатов «ДЕ-ЮРЕ» Антон Пуляев:
Самое главное, что перевод налоговых преступлений в категорию небольшой и средней тяжести автоматически сократит сроки давности привлечения к ответственности до двух лет и шести лет соответственно.
Кроме того, следователь получив на стадии на доследственной проверки доказательство погашения задолженности, будет обязан отказать в возбуждении уголовного дела.
Все эти обстоятельства, безусловно, должны привести к уменьшению количества приговоров по налоговым преступлениям.
Адвокат, старший партнер Criminal Defense Firm Алексей Касаткин:
Очевидно, что декриминализация отдельных статей уголовного законодательства может значительно сократить количество приговоров по экономическим преступлениям. Тот факт, что правительство внесло в Госдуму проект о либерализации уголовной ответственности за ряд преступлений, отражает действующий сегодня политический курс.
Так, можно отметить, что существует немало проблем, связанных с устаревшими правовыми нормами. Вынесение судьями «сомнительных» решений уже давно не удивляет экспертов. Полагаю, такая ситуация сложилась в том числе из-за отсутствия нужных законодательных изменений.
Чтобы изменить ситуацию с незаконным заключением под стражу и другими случаями давления на бизнес, нужно также ужесточать ответственность для должностных лиц, принимающих подобные процессуальные решения. Порой лишь риск быть привлеченным к ответственности может убедить их пересмотреть взгляды на те или иные действия.