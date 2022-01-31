В России с 1 февраля выросла пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля выросла на $1 и составила $47,7 за тонну, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Минэкономразвития РФ. Средняя цена на нефть марки Urals с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года составила $77,16 за баррель против $75,75 месяцем ранее.

Как отмечается, пошлина на светлые нефтепродукты и масла вырастает до $14,3 с $14 за тонну, на тёмные — до $47,7 с $46,7. Пошлина на экспорт товарного бензина повышается до $14,3 за тонну с $14, пошлина на сжиженный газ составит с 1 февраля $35,9 против $120,8 месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады. Отмечается, что Россия производит много полурафинированных масел типа Mazut 100, которые являются идеальным сырьём для американских нефтеперерабатывающих заводов. По оценкам экспертов, уровень импорта нефти из России будет только расти, в том числе благодаря более низким ценам по сравнению с другими поставщиками.

До этого сообщалось, что по итогам 2020 года Россия обошла Саудовскую Аравию и стала вторым по величине экспортёром нефти и нефтепродуктов в США. Доля России в среднесуточном импорте достигла рекордных почти 7%. В 2019 году данный показатель составлял 5,7%. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%, объёмы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки.