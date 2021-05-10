В России резко вырос спрос на бытовую технику

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Продажи крупной бытовой техники в России в I квартале побили рекордные показатели докризисного 2014 года. За три месяца россияне купили 3,3 млн холодильников, стиральных, посудомоечных машин и прочей техники для дома и кухни на 76,3 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад аналитиков «М.Видео-Эльдорадо».

Продажи холодильников, стиральных машин и другой техники в этот период выросли на 10% год к году и составили 3,3 млн штук, впервые превысив показатели докризисного первого квартала 2014 года. Тогда продажи составили 3,1 млн в штуках и 45,1 млрд рублей в деньгах. В первом же квартале 2021 года россияне потратили на технику 76,3 млрд рублей, что на 18% превышает показатели прошлого года, — говорится в докладе.

В продажах бытовой техники лидируют стиральные машины (27%) и холодильники (21%).

Рост спроса эксперты связывают с пандемией коронавируса, которая побудила многих россиян обновить домашнюю технику. Кроме того, увеличению продаж способствовал и рост ипотечного кредитования.

Ранее сообщалось, что с началом марта обозначилось ускорение роста потребительских расходов. Траты населения с 1-го по 7-е число месяца увеличились на 4,2% по сравнению с 2,3% неделей ранее. Основной вклад трат пришёлся на продовольственный сегмент, прирост в котором составил 7,1%, сектор услуг — 8% против 11,7% неделей ранее.

За февраль расходы потребителей выросли более чем на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Больше всего выросли траты на компьютеры и бытовую технику, экономили россияне на путешествиях, кафе и книгах.