В России резко возросло число лотерейных миллионеров

Число лотерейных миллионеров в России увеличилось почти вдвое по сравнению с показателями за прошлый год (519 в 2020-м против 1025 в 2021-м). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова представителей «Столото».

Отмечается, что 255 лотерейных миллионеров приобрели выигрышные билеты в отделениях «Почты России». В свою очередь, ещё 205 человек купили их в специализированных розничных точках — киосках «Столото», а 184 — на основной и мобильной версии сайта. Общее же число выигрышных билетов составило более 96 млн штук.

Ранее сообщалось, что житель Твери несколько месяцев игнорирует выигрыш в лотерею 335 млн рублей. Эта сумма вошла в топ-3 рекордных лотерейных побед за прошлый год. Лотерейный билет был куплен за 200 рублей в отделении «Почты России» на улице Фрунзе в Твери.

Если победитель не обратится за получением денежных средств в течение ближайших трёх лет, то вся сумма выигрыша будет перенаправлена в бюджет государства.