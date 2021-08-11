В России резко возросло число лотерейных миллионеров

Число лотерейных миллионеров в России увеличилось почти вдвое по сравнению с показателями за прошлый год (519 в 2020-м против 1025 в 2021-м). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова представителей «Столото».
Отмечается, что 255 лотерейных миллионеров
Ранее сообщалось, что житель Твери несколько месяцев игнорирует выигрыш в лотерею 335 млн рублей. Эта сумма вошла в топ-3 рекордных лотерейных побед за прошлый год. Лотерейный билет был куплен за 200 рублей в отделении «Почты России» на улице Фрунзе в Твери.
Если победитель не обратится за получением денежных средств в течение ближайших трёх лет, то вся сумма выигрыша будет перенаправлена в бюджет государства.