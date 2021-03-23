Житель Твери три месяца игнорирует выигрыш в лотерею 335 млн рублей

Лотерейный билет, купленный за 200 рублей в отделении «Почты России» на улице Фрунзе в Твери, принёс россиянину в декабре 2020 года выигрыш 335 млн рублей. Однако уже три месяца счастливчик не приходит за деньгами.
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Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошёл в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года, согласно статистике «Столото», — уточнили в компании.
У жителя Твери есть ещё чуть более 100 дней, чтобы забрать свои миллионы. Если за это время он так и не объявится, срок получения выигрыша будет продлён ещё на три года, а затем 335 млн будут обращены в бюджет государства.
В «Столото» называют не уникальной ситуацию, когда победитель лотереи не сразу обращается за выигрышем. Однако там надеются, что россиянин всё-таки получит деньги и разумно ими распорядится.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в американском городе Седалия, штат Миссури, сын помог матери получить $1 млн с помощью скромного рождественского подарка. Таковым оказались несколько билетов мгновенной лотереи. Как рассказала Триша Миллер, подарок был от всех домочадцев, и она выиграла небольшую сумму. Женщина отдала приз сыну, чтобы тот приобрёл на эти деньги ещё несколько билетов. Один из новых билетов оказался призовым.