Житель Твери три месяца игнорирует выигрыш в лотерею 335 млн рублей

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Лотерейный билет, купленный за 200 рублей в отделении «Почты России» на улице Фрунзе в Твери, принёс россиянину в декабре 2020 года выигрыш 335 млн рублей. Однако уже три месяца счастливчик не приходит за деньгами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».

Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошёл в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года, согласно статистике «Столото», — уточнили в компании.

У жителя Твери есть ещё чуть более 100 дней, чтобы забрать свои миллионы. Если за это время он так и не объявится, срок получения выигрыша будет продлён ещё на три года, а затем 335 млн будут обращены в бюджет государства.

В «Столото» называют не уникальной ситуацию, когда победитель лотереи не сразу обращается за выигрышем. Однако там надеются, что россиянин всё-таки получит деньги и разумно ими распорядится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в американском городе Седалия, штат Миссури, сын помог матери получить $1 млн с помощью скромного рождественского подарка. Таковым оказались несколько билетов мгновенной лотереи. Как рассказала Триша Миллер, подарок был от всех домочадцев, и она выиграла небольшую сумму. Женщина отдала приз сыну, чтобы тот приобрёл на эти деньги ещё несколько билетов. Один из новых билетов оказался призовым.