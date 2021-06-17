В России резко подорожали овощи

В период с 8 по 15 июня в России усилился рост цен на овощи. В среднем цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата.
Так, морковь
За указанный временной промежуток также выросли в цене мясные изделия, маргарин, мороженая рыба, шоколадные конфеты, печенье и карамель. Дешевле стали яйца.
Ранее сообщалось, что из-за существенного роста цен на овощи в стране подорожал набор продуктов для приготовления борща.
Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что рост цен на продукты в стране не превышает инфляцию. Речь идёт о товарах из группы социально значимых. При этом Евтухов отметил, что стоимость товаров премиальной категории действительно может расти.