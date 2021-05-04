Дома, яхты, самолёты: в России предложили ввести «налог на роскошь»

https://static.news.ru/photo/44b71afa-acdc-11eb-9d2c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут ввести налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, а также элитных средств передвижения. Законопроект подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия», однако он ещё должен получить положительное заключение правительства, сообщили в пресс-службе партии.

Согласно инициативе, налог должны будут уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолётов, вертолётов, яхт и катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей — от 1% до 5%, для яхт и самолётов — от 3% до 7%.

Если законопроект дойдёт до рассмотрения в Госдуме, новые нормы могут быть внедрены уже с 2022 года.

Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счёт этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и по поддержке граждан с низкими доходами, — заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

Он отметил, что это будет «механизм для снижения уровня социального неравенства». Подобная система налогообложения, по его словам, применяется во многих странах мира.

Вместе с тем, уточнил парламентарий, законопроект содержит ряд исключений. Новый налог не будет распространяться на земли сельхозназначения, а также на строительную и сельхозтехнику, морские, воздушные суда и недвижимость, используемые организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности.

Похожая норма уже существует в России, но распространяется лишь на некоторые марки автомобилей. В феврале Министерство промышленности и торговли расширило список облагаемых «налогом на роскошь» машин.