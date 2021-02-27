Минпромторг расширил список облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей

https://static.news.ru/photo/bbc78470-78e5-11eb-a63e-96000091f725_660.jpg Фото: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество моделей автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом, увеличилось на 87. Соответствующие изменения в этот список внёс Минпромторг.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общий список теперь составляет 1387 моделей. Из них 34 относятся к ценовой категории от 5 до 10 млн рублей, а 31 оценивается от 10 до 15 млн.

Из автомобилей, средняя стоимость которых колеблется от 3 до 5 млн рублей, в список добавлено три модели. В целом перечень автомобилей, за которые полагается выплачивать повышенный налог, обновляется ежегодно.

Повышающий коэффициент, получивший неофициальное название «налог на роскошь», на автомобили стоимостью от 3 млн рублей был впервые введён в РФ в 2014 году. Его значение зависит от стоимости машины и от её возраста.

Так, в перечне указывается возраст автомобиля, при котором его владелец обязан выплачивать увеличенную сумму. Для большинства моделей от 3 до 5 млн рублей возраст учитывается до трёх лет включительно. В следующей ценовой категории максимальное значение составляет пять лет. А для отдельных моделей самой дорогой категории возраст машины, при котором выплачивается повышенный налог, может составлять до семи лет включительно.

Ранее NEWS.ru приводил данные исследования, согласно которым средняя сумма, которую россияне тратят на содержание автомобиля в год, составляет 108 тысяч рублей. При этом 52%, или порядка 57 тысяч рублей, уходит на бензин.