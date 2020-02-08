В России с 3 по 7 февраля цена на бензин марки Аи-92 увеличилась на 3 копейки и составила 42,77 рубля за литр. Также по сравнению с предыдущей неделей на 2 копейки выросла стоимость бензина Аи-95 до 45,98 руб. за литр и дизельного топлива — на 1 коп. до 48,39 руб. за литр.
Как
Ранее в Сети был опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения. Согласно данным Росстата, наибольшее количество топлива на средние зарплаты могут приобрести жители Ямала-Ненецкого автономного округа. Они могут позволить себе купить 2091 литр бензина в месяц. Вторую строчку заняла Москва, а третье — Ненецкий автономный округ, писал NEWS.ru.
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