https://static.news.ru/photo/c767bc86-4be2-11ea-81bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России с 3 по 7 февраля цена на бензин марки Аи-92 увеличилась на 3 копейки и составила 42,77 рубля за литр. Также по сравнению с предыдущей неделей на 2 копейки выросла стоимость бензина Аи-95 до 45,98 руб. за литр и дизельного топлива — на 1 коп. до 48,39 руб. за литр.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes, больше всего Аи-92 подорожал в Дальневосточном федеральном округе — на 16 коп. до 47,28 руб. за литр, а Аи-95 — на 14 коп. до 48,96 руб. за литр.

Ранее в Сети был опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения. Согласно данным Росстата, наибольшее количество топлива на средние зарплаты могут приобрести жители Ямала-Ненецкого автономного округа. Они могут позволить себе купить 2091 литр бензина в месяц. Вторую строчку заняла Москва, а третье — Ненецкий автономный округ, писал NEWS.ru.