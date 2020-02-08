https://static.news.ru/photo/1d875f70-9204-11e9-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения опубликован в Сети.

Согласно данным Росстата, наибольшее количество топлива на средние зарплаты могут приобрести жители Ямала-Ненецкого автономного округа. Они могут позволить себе купить 2091 литр бензина в месяц. Вторую строчку заняла Москва, а третье — Ненецкий автономный округ.

Три последний места заняли Кабардино-Балкарская республика, республика Дагестан и Карачаево-Черкесская республика, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович сообщил, что сравнительно низкие цены на российском топливном рынке обусловлены главным образом двумя факторами. Прежде всего на стоимость бензина в стране влияет то, что Российская Федерация является одним из крупнейших в мире экспортёров углеводородов.