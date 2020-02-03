https://static.news.ru/photo/e70af652-467e-11ea-b815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что сравнительно низкие цены на российском топливном рынке обусловлены главным образом двумя факторами. Прежде всего на стоимость бензина в стране влияет то, что Российская Федерация является одним из крупнейших в мире экспортёров углеводородов. Таким образом эксперт прокомментировал NEWS.ru попадание России на второе место в рейтинге стран с самыми низкими ценами на бензин в Европе.

Покатович пояснил, что масштабы экспорта помогают российским компаниями получать большой нетбэк — положительную разницу между продажами на экспорт и продажами на внутреннем рынке.

Концентрируя своё внимание на экспортных поставках, нефтепроизводители могут идти на уступки на внутреннем рынке, в том числе под давлением со стороны государства, — пояснил аналитик «БКС Премьер».

Во-вторых, у российской нефтедобычи есть определённые конкурентные преимущества в сравнении с европейскими производителями. И это, по словам Покатовича, происходит несмотря на то, что себестоимость добычи сырья в РФ не является самой низкой, например, в сравнении с ближневосточными производителями.

Эксперт при этом обратил внимание и на особенности налогового режима в РФ. По мнению Покатовича, они приводят к значительному удорожанию конечной продукции, в том числе и на внутреннем топливном рынке.

По дешевизне топлива Россия заняла второе место в Европе. Произошло это из-за того, что впервые за три года в 2019 году снизилась среднегодовая цена на нефть. На первом месте оказался Казахстан. В пересчёте на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. Цена в РФ составила 45,8 рубля за литр. Третьей оказалась Белоруссия, четвёртой — Украина.

Как писал NEWS.ru, ранее глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев отметил, что цены на нефтепродукты внутри страны сдерживаются благодаря применению компенсирующего механизма.