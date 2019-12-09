https://static.news.ru/photo/c5dd30b8-1a5e-11ea-ba5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики из центра Content Review считают, что цены на мобильную связь в 2020 году будут расти в связи с такими факторами, как реализация «пакета Яровой» и закон об устойчивом Рунете.

Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18 процентов, — цитирует специалистов RNS .

Они отметили, что быстрее всего будут расти цены средней и высокой категорий. Кроме того, подорожание будет вызвано динамикой российской валюты, ростом цен на электроэнергию.

Также будет изменена политика в отношении тарифов с безлимитным Интернетом, что повлияет на рост цен.

Как ранее писал NEWS.ru, закон о суверенном Рунете, который вступил в силу, но пока не заработал, требует уточнений. На этом настаивают операторы связи.