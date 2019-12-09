Аналитики из центра Content Review считают, что цены на мобильную связь в 2020 году будут расти в связи с такими факторами, как реализация «пакета Яровой» и закон об устойчивом Рунете.
Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18 процентов, — цитирует специалистов
RNS.
Они отметили, что быстрее всего будут расти цены средней и высокой категорий. Кроме того, подорожание будет вызвано динамикой российской валюты, ростом цен на электроэнергию.
Также будет изменена политика в отношении тарифов с безлимитным Интернетом, что повлияет на рост цен.
Как ранее писал NEWS.ru, закон о суверенном Рунете, который вступил в силу, но пока не заработал, требует уточнений. На этом настаивают операторы связи.
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