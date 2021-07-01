В России начнут по-новому бороться с ростом цен

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшее время регулятор пересмотрит цели и инструментарий денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщает «Коммерсант».

В результате могут быть изменены некоторые процедуры, в том числе управление ключевой ставкой и нормой обязательного резервирования для банков. Крайний раз ЦБ проводил «обзор денежно-кредитной политики» в 2014 году, международные организации рекомендуют делать это каждые пять лет.

По её словам, в первую очередь Центральный банк может отказаться от нынешнего подхода к регулированию уровня инфляции в стране. В данный момент для этого используется «таргет» в 4% годовых по показателю инфляции, однако соблюдать его становится всё труднее. В связи с этим «форму таргета» могут изменить, в том числе путём допущения некоторого отклонения от цели.

Набиуллина также перечислила имеющиеся риски, такие как отток инвесторов из страны, рост безработицы и изменения в структуре внешней торговли.

Ранее глава регулятора заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня.