В РФ снизились оптовые цены на свинину

https://static.news.ru/photo/34402ec8-afca-11eb-b9ec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оптовые цены на мясо в России начали снижаться после привычного роста к началу шашлычного сезона, рассказал РИА Новости руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Согласно информации мониторинга Минсельхоза РФ, средневзвешенная стоимость на свинину (полутуши) на 21 апреля за неделю увеличилась на 1,1%, до 160,45 тысячи рублей, на мясо кур (тушка) — уменьшилась на 0,1%, до 124,1 тысячи рублей.

По словам эксперта, в последние две недели оптовые цены на птицу падают — с пиковых значений на 15–20%. Так, уже на текущей неделе фиксируется снижение цен и на свинину.

Накануне майских праздников спрос на мясо — и как на сырьё для конечной продукции, и как на мясо для полуфабрикатов — всегда заметно растёт, а гораздо больше его покупают мясоперерабатывающие предприятия, — пояснил он.

Юшин отметил, что такое «абсолютно естественное повышение оптовых цен не всегда в той же мере транслируется в рознице». Он добавил, что риском для ценовых уровней остаётся ситуация с болезнями животных.

Ранее Росстат сообщил, что в России за минувшую неделю больше всего подорожала плодоовощная продукция, рост цен на которую в среднем составил 1,7%.