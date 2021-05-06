Овощи выросли в цене

https://static.news.ru/photo/82f17eb8-ae90-11eb-aced-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшую неделю больше всего подорожала плодоовощная продукция, рост цен на которую в среднем составил 1,7%, по данным Росстата.

Так, в период с 27 апреля по 4 мая стоимость огурцов повысилась на 7,6%, капусты — на 4%, картофеля — на 2,5%, моркови — на 2,4%, лука — на 1,3%, а помидоров — на 0,3%.

Также на текущей неделе наблюдался рост цен на баранину (на 1,3%), свинину (на 0,6%), говядину (на 0,5%), маргарин (на 0,5%) и подсолнечное масло (на 0,5%). Незначительно подешевело за минувшие семь дней лишь куриное мясо — на 0,1%.

Ранее сообщалось, что в преддверии майских праздников в России повысились цены на мясо и яйца.