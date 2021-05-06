Овощи выросли в цене

В России за минувшую неделю больше всего подорожала плодоовощная продукция, рост цен на которую в среднем составил 1,7%, по данным Росстата.
Так, в период с 27 апреля по 4 мая стоимость огурцов
Также на текущей неделе наблюдался рост цен на баранину (на 1,3%), свинину (на 0,6%), говядину (на 0,5%), маргарин (на 0,5%) и подсолнечное масло (на 0,5%). Незначительно подешевело за минувшие семь дней лишь куриное мясо — на 0,1%.
Ранее сообщалось, что в преддверии майских праздников в России повысились цены на мясо и яйца.