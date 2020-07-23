В РФ предложили ввести новый сбор с продаж табака и алкоголя

В России для развития здравоохранения предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака. Письмо с соответствующей инициативой направил премьер-министру Михаилу Мишустину глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.
По мнению Хамзаева, после уплаты всех налогов с реализации алкогольной и табачной продукции необходимо взимать сбор с прибыли 30%. Он также отметил, что предприятия розничной торговли и общепита получают от продажи алкоголя и табачной продукции большие доходы, а государству, в свою очередь, приходится иметь дело с социальной нагрузкой, связанной со злоупотреблением данными продуктами.
Просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30 процентов, который компании <...> будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов, — говорится обращении Хамзаева.
Однако долю от отчислений не должны закладывать в конечную стоимость товаров. По мнению автора письма, при использовании механизмов регулирования цена на эти продукты не вырастет более чем на 10%.
Как ранее писал NEWS.ru, руководитель АНО «Институт прогрессивного образования» Анна Маркс сообщила, что организация предложила Минфину РФ облагать налогом, равным 13% НДФЛ, использование роботов вместо человеческой рабочей силы.
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