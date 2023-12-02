Правительство России планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотеки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Что об этом известно?
Что рассказал Хуснуллин про ипотеку
Вице-премьер пояснил, что повышение первоначального взноса кабмином связано с дальнейшим развитием ипотечного кредитования.
«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действует семейная и льготная ипотека. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — объяснил он.
Хуснуллин подчеркнул, что в настоящее время объем ипотечного кредитования очень большой, поэтому кабмин рассматривает вопрос о том, как его регулировать.
Он напомнил, что по результатам 2023 года объем выдачи ипотеки достигнет в целом 3,5 трлн рублей, а ввод жилья в стране превысит 104 млн кв. м.
Когда последний раз повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке
13 сентября правительство России повысило размер первого взноса с 15% до 20% по ипотечным программам с господдержкой, а также снизило на 0,5 п. п. размер субсидии, предоставляемой банкам для финансирования льготных программ, говорилось в документе, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов. Новые правила вступили в силу с 19 сентября.
Изменения коснулись всех льготных программ — с господдержкой под 8%, семейной, IT-ипотеке и сельской.
Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с NEWS.ru советовала всем желающим взять ипотеку подписать документы до 20 сентября.
«Чтобы успеть приобрести квартиру или дом с минимальным первоначальным взносом, нужно успеть подписать кредитный договор не позднее 19 сентября, с 20 сентября минимальный первоначальный взнос, согласно новым правилам, вырастет до 20%», — говорила эксперт.
ВТБ и Сбербанк подняли ставки по ипотеке сразу на два процентных пункта. То есть если до этого ипотека у них стартовала от около 11,5% годовых, то теперь — от 13,5%. В Совкомбанке и Росбанке тоже повысили ставки, на 1,4 и 1,5 процентного пункта соответственно.
1 декабря в Минфине заявили, что планируют продлить действие льготной ипотеки для специалистов в сфере IT.
«Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года», — сообщили в ведомстве.
Стоит ли брать ипотеку в этом году
Финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев уверен, что россиянам не стоит торопиться с оформлением ипотеки в 2023 году из-за высокой ключевой ставки, которая была поднята Банком России до 15%.
«При таком состоянии экономики, когда у нее есть серьезные тормоза в виде высокой ключевой ставки, с одной стороны, растут задолженности по кредиту, а с другой, население не в состоянии их обеспечивать. И тут вопрос не в кредитном пузыре, а в его возможностях», — отметил экономист.
Беляев подчеркнул, что если есть возможность погасить задолженность без серьезных проблем, то ипотечное кредитование можно оформить.
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