Стало ясно, когда банки повысят первоначальный взнос по льготной ипотеке Риелторы: банки повысят первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 сентября

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Российские банки повысят первоначальный взнос по программам ипотеки с господдержкой с 15% до 20% с 20 сентября, сообщили NEWS.ru в риелторских компаниях «ИНКОМ-Недвижимость» и «Этажи» со ссылкой на пояснения от российских банков. Чтобы взять льготную ипотеку по старым условиям, нужно заключить кредитный договор до 19 сентября включительно.

Чтобы успеть приобрести квартиру или дом с минимальным первоначальным взносом, нужно успеть подписать кредитный договор не позднее 19 сентября, с 20 сентября минимальный первоначальный взнос, согласно новым правилам, вырастет до 20%, — сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

То, что нужно завершить сделку до 19 сентября включительно, чтобы внести первоначальный взнос в 15%, подтвердил и директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков. Он также считает, что из-за ужесточения условий льготной ипотеки россияне будут активнее выкупать наиболее дешевые квартиры в новостройках.

Ранее правительство РФ выпустило постановление о повышении минимального размера первоначального взноса для ипотек с господдержкой с 15% до 20%. Как уточняет РБК, Изменения касаются всех льготных программ — с господдержкой под 8%, семейной под 6%, а также IT-ипотеки и сельской ипотеки. Кроме того, на полпроцентных пункта сокращаются субсидии банкам из бюджета на выдачу такой ипотеки. Ранее эксперты в беседе с NEWS.ru не исключали, что из-за этого в том числе могут измениться ставки по различным видам льготной ипотеки.