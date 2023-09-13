Первоначальный взнос по программе льготной ипотеки увеличили до 20%

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Правительство России приняло решение повысить первоначальный взнос по всем льготным ипотечным программам до 20%. Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале нормативно-правовых актов, изменения затронут семейную ипотеку, IT-ипотеку, а также сельскую ипотеку и программу с господдержкой под 8%. Новые правила должны вступить в силу с 19 сентября.

Документ также вносит изменения в правила выделения субсидий банковским организациям. В частности, указывается, что предельная величина субсидий будет снижена на 0,5 процентного пункта. Изменение распространяется на банки, которые кредитуют клиентов в рамках программ льготной ипотеки.

Министерство финансов РФ обсуждало вопрос о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке еще в начале сентября. Специалисты утверждают, что из-за льготной ипотеки спрос на квартиры растет, что приводит к увеличению цен. Однако с мнением Минфина не согласны в Минстрое России. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, льготная ипотека помогает наполнять эскроу-счета, откуда застройщики могут забирать деньги покупателей после сдачи домов.

Президент России Владимир Путин ранее предложил выдавать ипотеку под 2% всем сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на Дальнем Востоке. Кроме того, глава государства призвал увеличить сумму ипотечного займа до девяти млн рублей. Такую меру предлагается распространить на лиц, желающих купить жилье площадью свыше 60 квадратных метров.