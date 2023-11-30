Кабмин запустил льготную ипотеку в Арктике Кабмин: жителям арктической зоны будут доступны льготные кредиты по ставке до 2%

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Правительство России распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону, сообщила пресс-служба кабмина. Теперь жителям региона будут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на покупку жилья или его строительство. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках «Дальневосточной ипотеки», при этом сама программа переименована в «Дальневосточную и арктическую ипотеку», — говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что участниками льготной программы могут стать в том числе учителя и врачи, которые проработали в регионе не менее пяти лет, молодые супруги в возрасте до 35 лет, одинокие родители, имеющие ребенка до 18 лет включительно. Кроме того, возможность получить льготные кредиты есть у участников региональных программ трудовой мобильности и тех, кто получил землю по программе «Гектар»., а также участники региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного кредита составляет 6 млн рублей.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин допустил, что программа льготной ипотеки может сохраниться после 1 июля 2024 года. По его словам, в настоящее время властями обсуждаются несколько вариантов продления выгодных условий покупки жилья, но окончательного решения пока нет.