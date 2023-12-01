IT-специалистам могут оставить льготную ипотеку Минцифры предложило продлить программу льготной ипотеки для IT-специалистов

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Минцифры выступило с инициативой о продлении действия льготной ипотеки для специалистов в сфере IT, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В министерстве напомнили, что программа действует до конца 2024 года.

Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года, — говорится в сообщении.

Минцифры опубликовало информацию о спросе на льготную ипотеку в регионах России. Наибольшее количество граждан, воспользовавшихся этой программой, проживают в Москве — 10,2 тысячи. На втором и третьем местах находятся жители Санкт-Петербурга (4,6 тысячи) и Московской области, где льготную ипотеку оформили 3,2 тысячи. За полтора года действия программы было оформлено 38,5 тысячи кредитов на сумму в 337 млрд рублей со средней ставкой в 4,2%.

В конце ноября правительство России распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону. Теперь жителям региона будут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на покупку жилья или его строительство. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин ранее допустил, что программа льготной ипотеки сохранится после 1 июля 2024 года. По его словам, власти обсуждают несколько вариантов продления выгодных условий покупки жилья, но окончательного решения пока нет.