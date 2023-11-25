Власти высказались о будущем льготной ипотеки в России Файзуллин допустил сохранение льготной ипотеки после 1 июля 2024 года

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Программа льготной ипотеки сохранится после 1 июля 2024 года, сообщил на выставке-форуме «Россия» министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, которые приводят «Известия», сейчас обсуждаются несколько вариантов продления выгодных условий покупки жилья.

Во-первых, окончательно рано говорить, давайте поработаем до 1 июля. Во-вторых, льготные программы все равно будут в определенной схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательного решения нет, — сказал министр.

Файзуллин отметил, что программа льготной ипотеки помогла строительной отрасли РФ. Он добавил, что основные параметры программы для индивидуального строительства будут сформированы до конца 2023 года, а после их представят правительству.

Программу льготной ипотеки под 8% годовых обновили в январе 2023 года и продлили ее действие до 1 июля 2024 года. Сумма займа ограничена 12 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в остальных регионах страны — 6 млн рублей.

Ранее Сбербанк и сервис недвижимости «Домклик» запустили в Башкирии и Дагестане пилотный проект «Ипотека Мурабаха». Новый проект предусматривает продажу недвижимости с наценкой без уплаты процентов. Первоначальный взнос составит 30%, доступен заем в размере от 300 000 до 100 млн рублей. По словам старшего вице-президента Сбербанка Олега Ганеева, «Ипотека Мурабаха» будет доступна всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания.