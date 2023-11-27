Аналитик рассказал, стоит ли брать ипотеку до конца 2023 года Аналитик Беляев посоветовал не торопиться брать квартиру в ипотеку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не следует торопиться брать квартиру в ипотеку до конца 2023 года, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Радио 1» эксперт уточнил, что из-за высокой ключевой ставки растут задолженности по кредитам, которые население оказывается не в состоянии обеспечить.

При таком состоянии экономики, когда у нее есть серьезные тормоза в виде высокой ключевой ставки, с одной стороны растут задолженности по кредиту, а с другой, население не в состоянии их обеспечивать. И тут вопрос не в кредитном пузыре, а в его возможностях, — пояснил экономист.

Эксперт подчеркнул, что вопрос ипотеки сугубо индивидуален. Человеку важно убедиться, что он способен погасить задолженность без больших потерь для собственного бюджете. Если при расчете возникают сомнения, лучше подождать. Беляев также предупредил, что многие экономисты говорят о возможном очередном повышении ключевой ставки в ближайшее время.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин ранее предположил, что программа льготной ипотеки сохранится после 1 июля 2024 года. По его словам, сейчас обсуждаются несколько вариантов продления выгодных условий покупки жилья.