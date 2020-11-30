В РФ началась тестовая маркировка ювелирных изделий

https://static.news.ru/photo/1e23ea1c-3360-11eb-9368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

Маркировка ювелирной продукции начала проводиться в России с 1 декабря 2020 года. В течение месяца она будет вестись добровольно в тестовом режиме.

Уже с 1 января маркировка станет обязательной для данной отрасли, а с 1 июля 2021 года в России будут продаваться лишь маркированные драгоценные изделия, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что разработчиком и оператором системы маркировки является АО «Гознак».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России зафиксировали перебои с поставками обуви и парфюмерии. Они начались после введения обязательной маркировки. Представители бизнеса заявляют о том, что из-за введения новой системы скорость товарных потоков резко снизилась. Контейнеры могут оставаться на таможне до месяца, тогда как раньше это не занимало больше трёх дней.