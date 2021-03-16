В РФ могут понизить налоги на прибыль компаниям, внедряющим российский софт

https://static.news.ru/photo/b3003dc4-86ea-11eb-9f2e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компаниям, которые внедряют в свои разработки российское оборудование и технологии, могут понизить налоги на прибыль. Соответствующее предложение содержится в проекте нового пакета мер поддержки отечественной ИТ-отрасли и обсуждается в правительстве. Об этом рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В Минцифры, в свою очередь, отметили, что такая мера направлена на стимуляцию импортозамещения и приобретения российских разработок в сфере ИТ.

Предложение предусматривает снижение налога на прибыль компаниям, внедряющим российское оборудование и программное обеспечение, — рассказали в аппарате вице-премьера.

Там также уточнили, что детали применения такой меры будут ещё дорабатываться, в том числе и в части принятия нормативных актов на уровне субъектов России. На текущий день в концепции этих мер поддержки не указаны ограничения по потенциальным компаниям, которые смогут претендовать на снижение налога на прибыль или на налоговый вычет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что нижняя палата парламента приняла проект закона, согласно которому продавец мобильных телефонов или компьютеров без отечественного программного обеспечения будет наказан штрафом до 200 тысяч рублей за нарушение закона об обеспечении возможности использования устройств с предустановленными приложениями, разработанными в России или других странах Евразийского экономического союза.