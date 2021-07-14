В ОАЭ опровергли достижение компромисса по сделке ОПЕК+

Страны — участницы ОПЕК+ не достигли соглашения касательно увеличения суточного объёма нефтедобычи. Заявление Министерства энергетики ОАЭ приводит ТАСС.

Отмечается, что переговоры по условиям продления сделки в настоящее время продолжаются . Представители государств, входящих в организацию, пока не могут прийти к единому мнению по сделке о поставках нефти.

Ранее несколько зарубежных изданий, включая Bloomberg и Reuters, сообщили о завершении споров между Саудовской Аравией и ОАЭ. Изначально Эмираты просили увеличить объёмы добычи с 3,2 до 3,8 млн баррелей в сутки, однако, как сообщали в Bloomberg, арабы согласились на понижение до 3,65 млн б/c. Отмечалось, что новый базовый уровень начал бы действовать с мая 2022 года.

Саудовская Аравия неоднократно настаивала на одновременном продлении действующих с октября 2018 года условий по добыче полезного ископаемого. Представители ОАЭ требовали пересмотреть соглашение, изменив его характер в выгодную для них сторону.

Споры между двумя странами происходят на фоне понимания, что в современных условиях мировому сообществу требуются дополнительные сырьевые объёмы. При этом участники ОПЕК+ выражали готовность увеличить добычу до 2 млн баррелей во втором полугодии этого года.

Международные аналитики не видят больших перспектив для рынка даже с учётом возможного продления соглашения между саудовцами и арабами. Спрос на сырьё в обозримом будущем всё равно будет превышать предложение, считают эксперты. От базового уровня нефтедобычи в ОПЕК+ рассчитываются квоты для каждой из стран-участниц за исключением России и Саудовской Аравии.

Ранее миру предрекли дефицит нефти из-за разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ. В Международном энергетическом агентстве спрогнозировали существенный перевес спроса над предложением в случае отказа одной из стран продлить сделку.