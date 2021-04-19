В Moody’s сочли новые санкции США недостаточно эффективными против России

Санкции, которые США ввели в отношении российского государственного долга, ограничат финансовую гибкость и бюджетные возможности российского правительства. Однако их последствия будут ограниченными, сказано в обзоре аналитиков рейтингового агентства Moody's.
Запрет ряду категорий иностранных инвесторов покупать российские облигации федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении вряд ли окажет серьёзное воздействие на Кремль, говорится в документе. С негативным эффектом позволят справиться накопленные российскими властями финансовые резервы и низкая потребность в заимствованиях.
По данным Банка России, к 1 апреля доля вложений нерезидентов в ОФЗ составила 19,7%. При этом в феврале 2020 года этот показатель был на уровне 35%. Таким образом, нынешнее значение стало минимальным за пять лет, указано в обзоре Moody's. Там посчитали, что сужение возможностей для российского госдолга увеличит зависимость страны от внутреннего финансирования, а дальнейшее сокращение иностранного участия на первичном рынке ОФЗ может привести к увеличению стоимости финансирования.
По данным «Ведомостей», эксперты также
США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля. Поводом стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон увидел руку Москвы.
В Банке России и министерстве финансов заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в случае продолжения санкционного давления на Москву со стороны Вашингтона Кремль ответит «принципу взаимности».