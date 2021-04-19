В Moody’s сочли новые санкции США недостаточно эффективными против России

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Санкции, которые США ввели в отношении российского государственного долга, ограничат финансовую гибкость и бюджетные возможности российского правительства. Однако их последствия будут ограниченными, сказано в обзоре аналитиков рейтингового агентства Moody's.

Запрет ряду категорий иностранных инвесторов покупать российские облигации федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении вряд ли окажет серьёзное воздействие на Кремль, говорится в документе. С негативным эффектом позволят справиться накопленные российскими властями финансовые резервы и низкая потребность в заимствованиях.

По данным Банка России, к 1 апреля доля вложений нерезидентов в ОФЗ составила 19,7%. При этом в феврале 2020 года этот показатель был на уровне 35%. Таким образом, нынешнее значение стало минимальным за пять лет, указано в обзоре Moody's. Там посчитали, что сужение возможностей для российского госдолга увеличит зависимость страны от внутреннего финансирования, а дальнейшее сокращение иностранного участия на первичном рынке ОФЗ может привести к увеличению стоимости финансирования.

По данным «Ведомостей», эксперты также обратили внимание на остающееся пространство для ужесточения ограничений за счёт вторичного рынка российского госдолга. Таким образом, санкционный риск остаётся одним из наиболее важных факторов российского кредитного портфеля.

США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля. Поводом стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон увидел руку Москвы.

В Банке России и министерстве финансов заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в случае продолжения санкционного давления на Москву со стороны Вашингтона Кремль ответит «принципу взаимности».