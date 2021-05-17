В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию на рынке сахара

https://static.news.ru/photo/df2db224-b709-11eb-836e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства России​ сообщило, что ситуация на рынке сахара в стране является стабильной. Об этом пишет РИА Новости.

Удержать стоимость данной продукции помогут субсидии на килограмм произведённого и поставленного в торговые сети сахара, а также квота на импорт сахара с пониженной ставкой пошлины и расширение посевных площадей под сахарную свёклу. Уточняется, что в текущем году они будут увеличены на 15% — до 1,06 млн га, а производство свёклы даст порядка шести миллионов тонн сахара. Такого количества будет достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и формирования запасов.

Кроме того, в Минсельхозе подчеркнули, что все участники в полном объёме исполняют условия соглашений об отпускных и розничных ценах на сахар.

Ранее сообщалось, что к 2022 году стоимость сахара может взлететь из-за окончания срока действия соглашения о стабилизации цен на сахар. Отмечается, что Минэкономики не собирается его продлевать.