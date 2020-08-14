В Минсельхозе хотят стабилизировать цены на гречку увеличением посевов

https://static.news.ru/photo/d32938e8-de35-11ea-b507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение посевных площадей гречихи позволит стабилизировать цены сельхозтоваропроизводителей на гречку. Такого мнения придерживаются в Министерстве сельского хозяйства России.

В ведомстве отметили, что, согласно данным Росстата, в текущем году посевные площади гречихи возросли на 64 тысячи гектаров и достигли 871 тысячи гектаров.

По сведениями министерства, в настоящее время средняя цена на гречиху у производителей составляет 25,52 рубля за килограмм, что уровня января 2017 года.

Текущая ценовая динамика свидетельствует о продолжении восстановления цен сельхозтоваропроизводителей, что позволит им выйти на уровень рентабельности, — цитирует ТАСС сообщение Минсельхоза.

В ведомстве добавили, что на цену производителей на гречиху влияет целый ряд факторов, в числе которых урожайность, погодные условия, переходящие остатки, спрос.

Ранее NEWS.ru писал, что гречка стала самым подорожавшим товаром в России. За год она выросла в цене в 1,7 раза до 87,1 рубля за килограмм. Эксперты объясняют подорожание ажиотажным спросом, который наблюдался этой весной на фоне пандемии коронавируса.