Минфин России отчитался о дефиците госбюджета Минфин РФ: дефицит федерального бюджета в январе — мае составил 3,41 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицит госбюджета в январе — мае 2023 года составил 3,41 трлн рублей, следует из опубликованных на сайте Минфина данных. В ведомстве также указали, что объем расходов из федеральной казны за пять месяцев 2023 года составил 13,229 трлн рублей, превысив показатели предыдущего года за этот период на 27%.

Согласно публикации, количество денег, поступивших в российский бюджет в январе — мае 2023 года, снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом и составило 9,81 млрд рублей.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 5 месяцев 2023 года составил 13 229 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27% г/г., — говорится в отчете.

Ранее первый министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что курс доллара вряд ли преодолеет планку в 100 рублей в этом году. По его словам, властям страны выгоден относительно слабый курс рубля, чтобы лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары.

Однако он подчеркивает, что если допустить курс доллара выше 100 рублей, это даст мощный толчок инфляции, и властям придется компенсировать населению рост цен за счет выплат из бюджета.