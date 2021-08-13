В Минэнерго оценили перспективы спроса на биржевое топливо

В Министерстве энергетики (Минэнерго) и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не увидели поводов для ажиотажного спроса на топливо на биржах. Об этом говорится на сайте Минэнерго.

Отмечается, что оба ведомства продолжают отслеживать ситуацию с рекордными ценами на российский бензин. При этом транзакции по перепродажам на базисах НПЗ моторного топлива по завышенным ценам трейдерами, не имеющими собственного производства на соответствующих базисах, могут быть аннулированы.

В то же время, по словам министра энергетики Николая Шульгинова, производство бензина в России находится на высоком уровне. Эти показатели соответствуют цифрам 2019–2020 годов. При этом объёмы реализации нефтепродуктов на бирже опережают данные за 2019-й приблизительно на 20%.

Ранее сообщалось, что цена российского бензина в очередной раз обновила рекорд. Так, оптовая цена марки АИ-92 по состоянию на четверг, 12 августа, по итогам торгов на Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые в истории превысила 58 тысяч рублей за тонну и составила 58,031 тысячи.