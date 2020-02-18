https://static.news.ru/photo/cf3f7d10-525c-11ea-8a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Принятый в России закон о предустановке на поступающую в продажу технику отечественного программного обеспечения затронет многих производителей, желающих работать в России. О том, как российские требования собирается реализовать корпорация Huawei, корреспонденту NEWS.ru рассказал представитель китайского телекоммуникационного гиганта.

Мы строго исполняем российское законодательство. Рады сотрудничеству с российскими разработчиками ПО и активно развиваем свой собственный магазин приложений AppGallery. Что касается предустановленных приложений, мы работаем над этим и стремимся найти оптимальное решение для всех участников рынка, — отметили в Huawei.

В начале декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает предустанавливать российские программы на поступающую в продажу электронику. Новые правила вступят в силу 1 июля 2020 года. Для планшетов они начнут действовать на год позже, для персональных компьютеров — летом 2022 года, а устройства со SMART-ТВ оборудуют российским ПО в 2023 году

Перечень товаров и программ, подпадающих под действие нового закона, определят в правительстве РФ. По мнению сенаторов, вновь принятый закон обеспечит российским IT-компаниям возможность для продвижения их продукции и технологий. При этом поисковики, браузеры и навигаторы российских компаний станут первым софтом, который власти обяжут предустанавливать на продающиеся в РФ смартфоны, писал NEWS.ru.