Минфин против: для чего в Госдуме предлагают отменить транспортный налог

В нижнюю палату парламента будет внесён законопроект, предполагающий отмену транспортного налога с 2021 года. Об этом NEWS.ru заявил автор инициативы, член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев. Депутат предлагает заменить налог акцизом на топливо. Между тем Минфин пока не поддерживает этот законопроект.

Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране, объяснил парламентарий.



Из-за эпидемиологической ситуации в России граждане стали меньше пользоваться транспортными средствами. Барышев уверен, что отмена налога является вполне конструктивной мерой, которая поможет справедливее распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, а также прекратить избыточное налогообложение отдельных категорий лиц. Кроме того, по его суждению, данное нововведение будет стимулировать граждан пересесть на более экологичные виды транспорта.

Нужно снизить налоговую нагрузку на людей. Время достаточно сложное, экономический кризис. Этот налог должны были уже отменить. Топливный акциз будет поднят, а налог будет как бы зашит в стоимости топлива. Сколько едешь, столько платишь. Стоимость топлива уже вверх пошла, то есть это уже состоявшийся процесс. Акциз подняли, топливо подорожало, и мы, получается, платим двойной налог. Сегодня, в общем-то, государство принимает меры поддержки, и если это будет одна из мер, то это будет здорово. Андрей Барышев член комитета Госдумы по контролю и регламенту член комитета Госдумы по контролю и регламенту

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем не менее в настоящее время поддержка Минтранса и Минфина пока не получена. В случае успешного прохождения через парламент закон может вступить в силу с 1 января следующего года.

Если на уровне правительства будет принято решение отказаться от транспортного налога в пользу акцизов, то главный вопрос, который предстоит обсуждать, — как распределится сумма акцизов, сколько останется в местном бюджете, сколько уйдёт в федеральный центр, как средства акцизов будут распределяться по регионам, отмечает зампред комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев.

Как правило, предварительная проработка инициативы кабмином или Минфином повышает шансы на успех законопроекта, поэтому говорить о перспективах принятия закона пока рано, утверждает старший юрист налоговой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Торез Кулумбегов. Однако, продолжает он, президент РФ неоднократно высказывал идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо, что тоже является сильным аргументом в поддержку инициативы.

По словам Кулумбегова, сейчас также прорабатывается вопрос о том, чтобы изменить порядок взимания транспортного налога через введение так называемого дифференцированного платежа («умного» транспортного налога) с использованием различных автоматизированных систем данных. Всё это свидетельствует о том, что ведётся активная работа в отношении модификации транспортного налога, но во что конкретно это выльется, покажет время.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Весь мир и Россия в том числе по мере развития цифровых технологий и цифровизации всего на свете перейдут — это уже не гипотеза, а совершенно понятное консенсусное мнение всех мало-мальски понимающих людей — на плату за автомобили и пользование дорогами, предельно похожую на то, как мы платим за электричество: сколько потребили, в данном случае сколько проехали, столько и заплатили. По какой ставке платить? По какой дороге едешь, по шикарной или по просёлочной, по часу пик едешь или в тихое время, на электромобиле или на тяжёлом грузовике — за то и платишь. Так человечество и будет постепенно с ходом развития цифровых технологий двигаться, и Россия в том числе, потому что у нас технологии далеко не на последнем уровне. К этому идёт весь мир. Михаил Блинкин директор Института экономики транспорта и транспортной политики директор Института экономики транспорта и транспортной политики

А вот брать и корёжить транспортную систему, отменять налог и возмещать потерянные доходы акцизом — это конфликтная и с точки зрения бюджета совершенно не безобидная вещь, полагает Блинкин.