В ФАС предложили ряд мер по стабилизации цен на дизель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала ряд предложений, направленных на стабилизацию цен на зимний дизель, сообщили в пресс-службе ведомства. Меры касаются повышения объёма продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки, а также корректировки демпфера. Там уверены, что эти действия помогут восполнить недостающие мощности, что, в свою очередь, отразится на ценах.

В частности, ФАС предлагает увеличить норматив продажи дизеля на бирже с 7,5% до 10%. В ведомстве полагают, что это поможет создать запас прочности в период роста спроса на зимний дизель. Также в ФАС предложили сократить долю суррогатной продукции, оптимизировать перевозки топлива и скорректировать демпфирующий механизм.

ФАС предлагает оставить зафиксированные в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) значения на 2021 год в 2022 году. Помимо этого, снизить до 10% диапазон, когда возврат акциза нефтяной компании не возмещается, если оптовая цена внутреннего рынка выше зафиксированного в НК РФ значения. Сейчас этот показатель составляет 20%, — отмечает ведомство.

Кроме того, предлагается изменить расчёт демпфера, а именно разделить оптовые цены на дизель на две группы — лето/межсезонный период и зимний период, установив для них соответствующие требования.

Ранее корректировку демпферного механизма предложили в Российском топливном союзе (РТС). Президент союза Евгений Аркуша поделился опасениями участников рынка о повышении оптовых цен на топливо в 2022 году сразу после увеличения индикативной цены. Он также выразил желание, чтобы власти приняли новый закон о запрете на экспорт дизеля из-за обеспокоенности в РТС объёмами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки.