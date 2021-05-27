Три счастливых дня: чем грозит сокращение рабочей недели

Идея сокращения рабочей недели с пяти до четырёх дней продолжает будоражить умы российских чиновников. Предложение уже готов рассматривать Минтруд. Эксперты считают, что сокращать рабочую неделю предпочтительнее за счёт увеличения рабочего дня до 10 часов. Тогда и в зарплатах россияне не потеряют. Другие специалисты настаивают, что прежде, чем переходить к четырёхдневке, нужно повышать производительность труда. В противном случае это может стать ударом для экономики страны.

Минтруд рассмотрит предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, если они будут озвучены, заявил глава ведомства Антон Котяков. Комментировать журналистам само предложение о введении в России четырёхдневной рабочей недели министр не стал. Он отметил, что готовность рассмотреть предложение не означает, что в министерстве с ним согласны.

Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются в министерстве. Если социальный партнёр выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать, — пояснил чиновник, слова которого приводит РИА Новости .

Остаётся только догадываться, кого Котяков имел в виду, говоря о «социальном партнёре». Переход на четырёхдневную рабочую неделю ранее допускал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В апреле он предложил провести эксперимент с переходом на такой график работы. По его словам, запустить процесс можно с малого — сокращать на час, на два, на три, чтобы реформа была не резкой, а ступенчатой. Этот способ позволит избежать всплесков безработицы, считает он.

Впервые о возможности перехода на «четырёхдневку» из-за технологического прогресса Медведев заявил летом 2019 года в Женеве. Тогда же он поручил Минтруду изучить этот вопрос.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сама идея четырёхдневной рабочей недели далеко не нова. Весной 2018 года в Новой Зеландии решили проверить, как сокращение рабочей недели повлияет на производительность труда. Инвесткомпания Perpetual Guardian перевела 240 сотрудников на четырёхдневку с сохранением прежней заработной платы. В сумме количество рабочих часов уменьшилось с 37,5 до 30. И выяснилось, что производительность компании, объёмы производства не сократились. Во многих странах начали изучать новозеландской опыт. Например, компания Microsoft опробовала идею четырёхдневной рабочей недели перед пандемией с многообещающими результатами. В компании заявили, что производительность труда выросла на 40%.

Согласно отчёту Общества управления человеческими ресурсами, в 2019 году 15% из более чем 2,7 тысячи американских компаний и организаций предлагали сотрудникам четырёхдневную рабочую неделю по сравнению с 12% в 2017 году. При этом снижения доходов не наблюдалось.

Производительность труда напрямую не зависит от количества рабочих дней, этот фактор оказывает лишь косвенное влияние, объясняет декан факультета управления университета «Синергия» Инна Баранова. В ряде стран, например в Нидерландах, Германии или Австрии, количество рабочих дней с учётом праздников меньше, чем в России, но при этом производительность труда выше. Данный показатель зависит от целевых установок, количества штатных единиц и эффективности исполнения тех или иных задач, указывает Баранова.

По мнению эксперта, чтобы россияне не потеряли в зарплатах, сокращать число трудодней можно за счёт увеличения продолжительности рабочего дня.

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Согласно Трудовому кодексу, рабочая неделя в России не должна превышать 40 часов. При этом в законодательстве не прописано, сколько дней в неделю люди должны работать. По факту большинство россиян работает больше восьми часов в сутки. Многие задерживаются на работе на два-три часа, потому что им надо выполнить ряд задач. Если мы перейдём на четырёхдневную рабочую неделю и увеличим трудодень, то граждане всё равно будут вырабатывать свою недельную норму в 40 часов. Их доходы от этого не уменьшатся. В этом случае для перехода на четырёхдневку даже не придётся менять соответствующую статью в Трудовом кодексе. Инна Баранова декан факультета управления университета «Синергия» декан факультета управления университета «Синергия»

Для поддержания производительности труда при переходе на сокращённую рабочую неделю важно прописать качество рабочих часов и ключевые показатели эффективности работников. Если работники будут выполнять KPI или превышать эти показатели, то их доходы либо не изменятся, либо даже будут расти, полагает эксперт. Как вариант — введение сменного режима работы и скользящего график для персонала. По словам эксперта, всё это позволит безболезненно перейти к четырёхдневной рабочей неделе, одновременно сохранив эффективность труда.

По мнению директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, четырёхдневную рабочую неделю могут позволить себе страны с изначально высокой производительностью труда, к которым Россия, увы, не относится. Причём речь в данном случае может идти не о четырёхдневке как таковой, а о сокращённом фонде рабочего времени. К примеру, во Франции это 35 часов в неделю, в Бельгии — 32 часа. В Германии фонд рабочего времени на 30% меньше, чем в России, а производительность труда в 2,5 раза выше, указывает экономист.

Принять решение и сократить трудовые будни можно, но это ударит по экономике страны и приведёт к сокращению ВВП, предупреждает Остапкович.

Следует помнить, что 30–40% в отечественной экономике занимают производства с непрерывным циклом. Это, например, вся добывающая промышленность — нефть, газ, уголь, — обрабатывающая промышленность, металлургия, пищевая промышленность, практически всё сельское хозяйство, транспорт. Для них не существует ни 1 Мая, ни 1 января. И всё это крупные отрасли, занимающие большой объём в структуре ВВП. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

Георгий Остапкович hse.ru

Почему в России низкая эффективность работы? Дело вовсе не в лени российских рабочих, а в слабой технологической базе. Высокий износ основных фондов не позволяет повышать производительность труда, объясняет экономист. Поэтому прежде чем всерьёз рассматривать проблему перехода на четырёхдневную рабочую неделю, Россия должна сделать «технологический рывок».

Степень износа основных фондов по отраслям экономики в 2019 году составляла 49,7%, а средний возраст имеющихся на конец года машин и оборудования по отраслям экономики — 11,5 года. Все эти показатели имеют устойчивую тенденцию к росту, то есть ухудшению ситуации, соглашается доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

С одной стороны, мы повышаем пенсионный возраст, инвестируем в переподготовку предпенсионеров, пытаемся регулировать миграционный поток и как-то защитить национальный рынок. С другой — мечтаем о сокращении рабочего дня, сохранении уровня заработной платы, саморазвитии, повышении удовлетворённости работой. Пожелания добрые и привлекательные, но где взять деньги? Фарида Мирзабалаева доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова

По словам эксперта, уровень производительности труда демонстрируется фрагментарно, а в динамике за длительный период даже не рассматривается. Необходимо технологическое обновление экономики, создание высокопроизводительных рабочих мест, сокращение зависимости от импорта, перечисляет Мирзабалаева.

...А мы говорим о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в условиях старения и сокращения населения страны, — негодует эксперт.

Экономисты указывают и на то, что от 70% до 90% россиян перерабатывают, причём переработки далеко не всегда оплачиваются работодателями. С чего вдруг последние будут платить за четыре рабочих дня как за пять? Исследовать проблему надо в профессионально-квалификационном срезе. Если переработки у строителей, таксистов, торговых работников подсчитать относительно легко, то со специалистами и инженерно-техническими работниками, учёными, преподавателями дело обстоит сложнее, рассуждает Мирзабалаева. У россиян и сейчас есть возможность работать четыре дня по договорённости с работодателями, если специфика работы и желание самих работающих совпадают. Только вот зарплату они в этом случае получают за отработанное время и выполненную работу, говорит эксперт.

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По её словам, доходы работающих на четырёхдневке обязательно сократятся. Люди буду вынуждены искать дополнительный заработок на стороне. Да и ставка на то, что более «отдохнувший» сотрудник выполнит работу более «производительно» тоже очень спорная. Доцент экономического факультета РУДН Анна Кореневская напоминает, как в пандемию далеко не все смогли самостоятельно организовать эффективный рабочий режим в домашних условиях (напротив, россияне заявляли о переработках), выделить границы рабочего и свободного времени и проводить это свободное время с пользой для здоровья, саморазвития и т. п.

Если ставка на производительность не выигрывает, мы приходим к снижению заработной платы и оптимизации количества рабочих мест. Закономерный вопрос — может, дело не в днях и стоит сокращать количество рабочих часов? И тут можно порассуждать. Высвободившееся время нельзя суммировать и превратить в дополнительные часы в сутках. Это будут прежние часы на дорогу домой, вечерняя и менее производительная для личных дел часть дня — час-пик просто сместится на более раннее время. Анна Кореневская доцент экономического факультета РУДН доцент экономического факультета РУДН

И опять же — далеко не все умеют с пользой распоряжаться свободным временем и для многих это будут лишь дополнительные часы в ожидании следующего рабочего дня, считает Кореневская. Не будь процесс сокращения рабочего времени связан с доходами населения, он решился бы гораздо быстрее. Ведь самый главный (но далеко не единственный) вопрос состоит в соотношении часов и денег.

Иными словами, проблем и подводных камней у четырёхдневной рабочей недели ещё слишком много. И пока государственные органы не найдут решения хотя бы для половины из них, всерьёз рассматривать эту идею было бы, наверное, наивно.