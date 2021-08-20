СМИ: Wildberries обвинили в ценовой дискриминации Visa

Международная платёжная система Visa направила в банки-эквайеры, работающие с российским интернет-ритейлером Wildberries, письма с просьбой расследовать ситуацию с ценовой дискриминацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в банковском рынке.

Отмечается, что из заявлений Wildberries и публикаций СМИ представителям Visa стало известно о наценке в 2% при оплате картой иностранной платёжной системы. В компании сочли подобный шаг нарушением правил справедливой конкуренции.

В случае, если какой-либо из этих банков будет проводить денежные операции с учётом подобной наценки, то в отношении финансовых организаций могут ввести штрафные санкции, отметил один из собеседников агентства. Второй источник также подтвердил ТАСС эту информацию.

Ранее сообщалось, что представители российского маркетплейса Wildberries обвинили иностранные платёжные системы, включая Visa и Mastercard в рассылке «угрозами штрафных санкций».

В Wildberries сочли такие шаги недружественными и упрекнули конкурентов в давлении на российские банки. Более того, в отечественном маркетплейсе назвали подобные меры попыткой зарубежных систем воспользоваться доминирующим положением на внутреннем рынке и реализации способов недобросовестной конкуренции.