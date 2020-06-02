Стоимость нефти Brent превысила $39 за баррель

https://static.news.ru/photo/1a6de416-624d-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Августовский фьючерс на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Цена достигла отметки в $39,02 за баррель.

В последний раз эталонная смесь котировалась выше $39 лишь 11 марта 2020 года. Сорт WTI растёт на 1,3% — до $36,27 за баррель.

Курс доллара на открытии торгов на МосБирже опустился ниже 69 рублей. Евро дешевеет на 0,3% — до 76,75 рубля. Российский фондовый рынок открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4%, РТС — на 0,8%.

Как писал NEWS.ru ранее, доллар дешевеет на фоне массовых протестов в США. Беспорядки в США вспыхнули несколько дней назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. При его задержании полицейские применили жёсткий удушающий приём, и в итоге он скончался.