Старая квартира по новым ценам: стоит ли сейчас покупать жильё

Ажиотажный спрос, подогреваемый доступностью ипотеки, спровоцировал рост стоимости квадратного метра строящегося жилья. Вслед за новостройками потянулись вверх и цены на вторичку. С начала года готовые квартиры подорожали почти на 10%, а число сделок на вторичном рынке выросло в полтора раза. Эксперты советуют не спешить с покупкой недвижимости тем, для кого жилищный вопрос стоит не слишком остро. Найти жильё с хорошим дисконтом от рыночной стоимости можно будет уже во второй половине будущего года.

Пандемия коронавируса и падение реальных доходов населения не смогли удержать цены на жильё от роста. Главным стимулом этого роста в текущем году стали революционно низкие ипотечные ставки. Запущенная в самую острую фазу коронакризиса льготная ипотека под 6,5% годовых предотвратила обвал рынка недвижимости.

Помимо ипотеки ажиотажный спрос на жильё подогрели ничтожные ставки по банковским депозитам и девальвация национальной валюты. В попытке спасти свои сбережения от обесценивания часть россиян решила потратить деньги на приобретение недвижимости, посчитав его в нынешних условиях лучшим инвестиционным ресурсом. Цены на новостройки тут же поползли вверх.

В отдельных регионах этот рост уже достиг 20%. С учётом подорожания квадратных метров льготная ипотека перестала быть льготной, и покупатели переключили внимание на вторичную недвижимость. По данным Росреестра, продажи на российском рынке вторичного жилья с начала года выросли в полтора раза. Число зарегистрированных сделок по договорам купли-продажи по итогам трёх кварталов достигло 2,5 млн.

Владимир Баранов/РИА Новости

Рынок ответил на это повышением средней стоимости квадратного метра в готовых квартирах. Так, в ноябре средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье составила 89,1 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем месяцем ранее. Годовой рост составил 9,2%, свидетельствуют данные ЦИАН.

По данным аналитиков, самый большой рост цен на вторичку зафиксировали в Санкт-Петербурге, где цены за месяц выросли на 6%, а средняя цена за квадрат уже превысила 140 тыс. рублей. Второе место по росту цен занимает Омск — 53,6 тыс. рублей за квадрат, плюс 4,8% за месяц. В Перми и Нижнем Новгороде цены выросли на 3,36% и 3,31% — до 64,2 тыс. рублей и 80,1 тыс. рублей за квадратный метр соответственно.

В массовых сегментах жилья на вторичном рынке спрос сейчас втрое превышает объём ликвидного предложения из-за его дефицита, отмечает директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимости Сергей Шлома.

Наблюдая такую ситуацию, потенциальные покупатели зачастую ускоряются с выходом на сделку, опасаясь вообще остаться без выбора. Кроме того, нужно учитывать, что при повышенной активности покупателей в первую очередь из экспозиции уходят наиболее бюджетные предложения, в то время как дорогостоящие лоты остаются в продаже, что и отражается на средних ценовых показателях. Сергей Шлома директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимости директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимости

Цены на рынке вторичной недвижимости подогреваются из-за ограниченности предложений новостроек, а в некоторых сегментах и вовсе дефицит и относительно высокая динамика роста цен на самые востребованные варианты, соглашается директор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Впрочем, отмечает он, спрос на вторичку уже начал постепенно стабилизироваться и снизился относительно пиковых значений сентября и октября на 10–15%.

Январь и февраль традиционно характеризуются низким спросом, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать замедления роста цен на рынке вторичного жилья, а в некоторых локациях не исключено незначительное снижение цен на уровне 1-2%. Ильдар Хусаинов директор риелторской компании «Этажи» директор риелторской компании «Этажи»

Если цены на новостройки выросли примерно на 15%, то вторичная недвижимость прибавит не более 10% за год, отмечает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

К тому же нужно понимать, что на рынке фактически остались только неликвидные предложения, поскольку наиболее интересные лоты были смыты потоком денег бывших вкладчиков, переложивших средства с депозитов в квадратные метры. Снижение спроса напрямую отразится на стоимости недвижимости как в новостройках, так и на вторичном рынке. Уже весной стоит ожидать постепенного снижения цен, поскольку спрос на льготную ипотеку, тянувший оба сегмента вверх, начал остывать. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

По словам Сергея Шломы, потенциал для дальнейшего заметного роста цен уже исчерпан, в том числе из-за того, что активность покупателей начала слабеть. По его прогнозу, в следующем году цены будут оставаться примерно на том же уровне, что и сейчас. Менее вероятный сценарий — незначительные (в пределах 5%) колебания среднего уровня цен, причём как в сторону роста, так и снижения.

Любые всплески спроса, не подкреплённые реальным ростом экономики и доходов населения, — явление временное, отмечают аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости». Вслед за скачком спроса и цен всегда следуют стагнация и откат цен назад, когда перестают действовать факторы, спровоцировавшие искусственное увеличение покупательской активности. Московский рынок недвижимости, к примеру, это уже проходил: вслед за ажиотажем конца 2014 года последовали три года падения цен. И есть вероятность того, что ситуация может повториться, прогнозируют специалисты.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Говоря о том, что предпочтительнее — покупка квартиры в новостройке или вторичная недвижимость, — эксперты указывают, что всё зависит от преследуемой цели.

Если квартира приобретается с целью сдачи в аренду, конечно, готовый вариант с ремонтом и в востребованной локации предпочтительнее. Если с целью инвестиций, то здесь нужно искать ликвидные варианты новостроек по стартовым ценам на этапе начала строительства. Поэтому всё очень индивидуально и зависит как от способа оплаты и размера собственных средств, так и целей покупки, — рассуждает Хусаинов.

При одинаковой стоимости с привлечением заёмных средств из-за разницы ставок выгоднее, конечно, купить квартиру в новостройке. С другой стороны, объём предложения на рынке готового жилья выше, а уровень цены перекрывает разницу от ипотечных ставок. По словам эксперта, приобретение недвижимости бывает невыгодным в основном в двух случаях: неправильно подобранный под цели объект и отсутствие стратегии его дальнейшего использования.

По мнению Кричевского, людям, намеревающимся решить жилищный вопрос, тянуть с покупкой квартиры не стоит: принципиальной разницы, когда именно покупать квартиру, нет.

Если речь об инвестициях, то есть ряд проектов, которые при любом раскладе будут расти в цене, независимо от того, как сложится кейс со льготной ипотекой и с падением спроса. Не нужно забывать, что это рынок — застройщики всегда охотно идут на скидки, — говорит эксперт.

С другой стороны, тем, для кого жилищный вопрос стоит не так остро, сегодня лучше не торопиться с покупкой. Во второй половине 2021 года на рынок может выйти большое количество залоговой недвижимости. Заёмщики постараются избавиться от долговой нагрузки, которую из-за пандемии они не смогут тянуть дальше, поэтому начнут продавать жильё с хорошим дисконтом от рыночной стоимости, резюмирует Кричевский.