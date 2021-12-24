Стало известно, сколько россияне сэкономили перед Новым годом

Стало известно, сколько россияне сэкономили перед Новым годомВ холдинге «Ромир» рассказали, сколько россияне сэкономили перед Новым годом
Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал «Индекс свободных денег», или средств, которые остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. По данным холдинга, опубликованным на его сайте, в ноябре доля свободных денег у россиян составила 32%.
В свою очередь индекс свободных денег (разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги)
В ноябре покупатели откладывают на предновогодние покупки, поэтому свободных денег традиционно остаётся больше, — отметила исполнительный директор холдинга Инна Караева.
Ранее в пресс-службе Wildberries рассказали, что в качестве подарков к Новому году россияне наиболее активно заказывают в интернет-магазинах различные гаджеты и носимую технику, ювелирную продукцию и детские игрушки. Число заказов смартфонов на Wildberries с 1 по 20 декабря выросло в 2,2 раза, а планшетов — в два раза. Спрос на различную ювелирную продукцию в преддверии Нового года вырос в два раза, активнее всего россияне заказывают ювелирные серьги, кольца и подвески.
Кроме того, в декабре почти в два раза увеличилось число заказов подарков для детей, которым покупают игрушечные поезда и железные дороги, куклы, машинки и конструкторы. Также популярностью пользуются мягкие игрушки, среди которых чаще всего покупают плюшевых тигров как символ 2022 года.