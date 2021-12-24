Стало известно, сколько россияне сэкономили перед Новым годом

Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал «Индекс свободных денег», или средств, которые остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. По данным холдинга, опубликованным на его сайте, в ноябре доля свободных денег у россиян составила 32%.

В свою очередь индекс свободных денег (разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги) составил 95%, что по сравнению с предыдущим месяцем выше на 12%. По отношению к ноябрю 2020 года индекс так же вырос на 12%.

В ноябре покупатели откладывают на предновогодние покупки, поэтому свободных денег традиционно остаётся больше, — отметила исполнительный директор холдинга Инна Караева.

Ранее в пресс-службе Wildberries рассказали, что в качестве подарков к Новому году россияне наиболее активно заказывают в интернет-магазинах различные гаджеты и носимую технику, ювелирную продукцию и детские игрушки. Число заказов смартфонов на Wildberries с 1 по 20 декабря выросло в 2,2 раза, а планшетов — в два раза. Спрос на различную ювелирную продукцию в преддверии Нового года вырос в два раза, активнее всего россияне заказывают ювелирные серьги, кольца и подвески.

Кроме того, в декабре почти в два раза увеличилось число заказов подарков для детей, которым покупают игрушечные поезда и железные дороги, куклы, машинки и конструкторы. Также популярностью пользуются мягкие игрушки, среди которых чаще всего покупают плюшевых тигров как символ 2022 года.