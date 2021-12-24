Стал известен топ новогодних подарков, популярных в интернет-магазинах

Россияне наиболее активно заказывают в интернет-магазинах в качестве подарков к Новому году различные гаджеты и носимую технику, ювелирную продукцию и детские игрушки. Об этом NEWS.ru заявили в пресс-службе Wildberries.

Число заказов смартфонов на Wildberries с 1 по 20 декабря выросло в 2,2 раза, а планшетов — в 2 раза. Спрос на различную ювелирную продукцию в преддверии Нового года вырос в два раза год к году, активнее всего россияне заказывают в подарок любимым ювелирные серьги, кольца и подвески, — заявили в компании.

Кроме того, в декабре почти в два раза увеличилось число заказов подарков для самых маленьких. Россияне покупают малышам конструкторы, игрушечные поезда и железные дороги, куклы, машинки и конструкторы. Также популярностью пользуются мягкие игрушки, среди которых чаще всего покупают плюшевых тигров, как символ 2022 года.

Ранее член Гильдии маркетологов России Николас Коро назвал самые ожидаемые подарки для россиян. К ним относятся конверты с деньгами, одежда, а также «наборы здоровья» — лекарства и антисептики. Специалист отметил, что также популярны символьные подарки — предметы в виде тигров и тигровых расцветок.